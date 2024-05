Dit is waarom Koen Casteels niet voor Anderlecht koos, plan B van Fredberg is al duidelijk

Koen Casteels komt niet naar Anderlecht, dat is nu al duidelijk. De doelman van de Rode Duivels trekt naar Saoedi-Arabië. Voor Anderlecht, dat hem graag wou, is het wel goed dat er snel duidelijkheid kwam. Want het doelmannendossier is het eerste dat moet opgelost worden.

Casteels kon op zijn 31ste nog de financiële slag van zijn leven slagen bij promovendus Al-Qadsiah. Na negen jaar Wolfsburg wou hij eens andere lucht opsnuiven, maar niemand had deze keuze verwacht. Anderlecht was immers ook geïnteresseerd, maar het bleek al snel dat de international veel te duur was. Jesper Fredberg had wel een mooi budget vrijgemaakt, maar het kon niet tippen aan de looneisen van Casteels. Daarnaast had paars-wit ook niet de aantrekkingskracht van de Champions League om Casteels te overtuigen. Daarom zal er nu ook snel geschakeld worden op Neerpede. Want het is nog niet duidelijk wat Kasper Schmeichel gaat doen. De grootste stem in de kleedkamer ziet zijn contract aflopen op 30 juni, maar er is nog een optie op een extra seizoen. De 37-jarige Deen sluit niet uit dat hij doorgaat in Brussel, maar hij wil zich eerst concentreren op het EK. Dat maakt het voor Fredberg wel moeilijker, want hij wil zijn kern zo snel mogelijk rond om Brian Riemer voor de stage toch een vrij volledige kern te kunnen geven.