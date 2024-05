Antwerp kondigt belangrijk nieuws aan: The Great Old vindt vervanger voor Faris Haroun

Sepp De Roover (39) gaat aan de slag als T1 van de Young Reds, de U23 van The Great Old die in 1e Nationale speelt. De Roover komt over van OHL waar hij deel uitmaakte van de sportieve staf van de A-kern.

Hij heeft op de Bosuil een contract voor twee seizoenen ondertekend. Sepp De Roover volgt Faris Haroun op. Die krijgt bij RAFC een nieuwe functie: hij wordt Talent Manager.

In die rol gaat hij met jonge, talentvolle spelers individueel aan de slag om hen vanuit de jeugd te laten doorstromen naar de U23 en van de U23 naar de A-kern. De 40-jarige De Roover speelde voornamelijk als rechtsback.

Hij begon zijn carrière in de jeugdacademie van KFC Verbroedering Geel voordat hij in 2003 naar de Nederlandse club PSV Eindhoven verhuisde. In 2005 maakte De Roover de overstap naar FC Eindhoven, waar hij twee seizoenen speelde.

Zijn prestaties leverden hem in 2007 een transfer op naar Sparta Rotterdam, waar hij twee seizoenen actief was in de Eredivisie. In 2009 tekende De Roover bij FC Groningen.

Na drie seizoenen bij Groningen keerde hij in 2012 terug naar België om te spelen voor Sporting Lokeren. Bij Lokeren won hij in 2012 de Belgische Beker, wat een hoogtepunt was in zijn carrière.