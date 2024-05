Anderlecht gaat ingrijpen in technische staf: Fredberg zal er ook voor zorgen dat er geen excuses meer zijn

De discussie over Brian Riemer is er binnen Anderlecht nooit echt één geweest. De Deen blijft aan, maar niet omdat hij zo'n goeie relatie heeft met Jesper Fredberg. De CEO Sports beseft wel dat hij het niet allemaal alleen kan doen.

Eigenlijk fungeerde Fredberg een beetje als assistent van Riemer. De man waar hij zijn beslissingen bij kon aftoetsen. Maar Fredberg wil nu een nieuwe assistent naast hem zetten die hem kan helpen de offensieve patronen meer naar zijn hand te zetten.

Want in Neerpede is men wel blij met de stappen die er gezet zijn. Voor het grootste deel van het seizoen stond de organisatie op punt en de sfeer binnen de spelersgroep was goed. Er kwamen geen valse noten uit de vestiaire naar buiten.

Dat gezegd zijnde: Fredberg wil straks beter voetbal zien. Hij heeft één duidelijke analyse gemaakt: Anderlecht heeft meer technisch onderlegde en creatieve spelers nodig. Dat wordt zijn focus deze zomermercato. Maar u hoeft ook geen tien transfers te verwachten.

Hij wil een paar goeie versterkingen, spelers die onder druk de bal willen en er ook iets mee kunnen doen. Daar wrong het schoentje regelmatig bij Anderlecht. Aangezien de kern weer veel spelers zal verliezen, moet de rest gehaald worden uit de Académie.

Tristan Degreef, Amando Lapage en Robbie Ure zijn een paar jongens die de overstap zullen maken naar de A-kern. Riemer zal alle ingrediënten krijgen om volgend seizoen beter voetbal te spelen. En vergis u niet: Fredberg is niet van het emotionele type. Als hij ziet dat het dan ook niet werkt, zal er wel ingegrepen worden.