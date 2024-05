📷 'Nieuwe ploeg voor Romelu Lukaku? Nakende trainersdeal lijkt droom voor Big Rom'

Romelu Lukaku keert deze zomer normaal terug naar Chelsea, maar het is al een heel eind duidelijk dat de Rode Duivel nooit meer één minuut zal spelen voor de Engelse club.

Deze zomer mag hij bij een goed bod de club verlaten. Daaronder moeten we iets meer dan 40 miljoen euro verstaan, zo was eerder dit jaar al te horen.

Het zou best kunnen dat onze landgenoot volgend seizoen naar Napoli trekt, zo laat Fabrizio Romano weten op zijn sociale media.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis van Napoli heeft al een ja gekregen van Antonio Conte, de coach die Lukaku had bij Inter Milan en waar ze in 2021 samen kampioen werden.

De onderhandelingen tussen Napoli en Conte gaan de komende dagen verder. Met Lukaku zou er voorlopig nog geen contact geweest zijn over een mogelijke transfer.

Bij Napoli zou Big Rom de opvolger moeten wordn van Victor Osimhen die voor meer dan 100 miljoen euro zou verkassen naar PSG of… Chelsea.

🔵🇮🇹 Napoli lawyers and Antonio Conte’s camp started reviewing all contracts today.



Deal until June 2027, confirmed.



Several points on structure of the deal being discussed, meanwhile Conte has decided his staff members.



Nothing will be signed today, more to follow this week. pic.twitter.com/26q9zZOvgd