Hans Vanaken doet boekje open over Ronny Deila: "Hij stuurde mij een berichtje"

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Ronny Deila werd door niemand echt gemist bij het titelfeest van Club Brugge. De Noorse ex-trainer heeft het wel nog allemaal gevolgd.

Door de spelers van Club Brugge werd de naam van Ronny Deila meermaals vernoemd in hun interviews na de titel. "We mogen ook het werk van Ronny Deila niet vergeten. Hij heeft de basis gelegd om ons hier te krijgen", zei Brandon Mechele.

Die basis was dan wel bijzonder moeilijk. Club Brugge sloot de reguliere competitie af met een achterstand van 19 punten op Union, door de halvering waren er dat nog negen. Ook dan nog een bijna onmogelijke opdracht.

Vanaken kreeg berichtje van Deila

Met 23 op 27 begon Club Brugge aan zijn titelmatch tegen Cercle Brugge. Deila was duidelijk op de hoogte van het nakende succes. "Hij heeft mij nog een bericht gestuurd om me succes te wensen", verklapte Hans Vanaken.

"Dat toont ook zijn betrokkenheid", ging Vanaken verder. "Maar hij heeft ook altijd gezegd dat het mogelijk was. En voila, hij heeft gelijk gekregen. Maar mijn verstandhouding met hem was altijd goed, met elke trainer eigenlijk."

"Ik ben altijd heel positief ingesteld, dus ook alleen maar respect voor hem. Het is mooi dat hij dat bericht nog stuurde voor de match." En zo was Ronny Deila zondag toch een beetje aanwezig in Jan Breydel.