Geen Thibaut Courtois in EK-selectie: Mulder en Degryse gaan tot op het bot

Vanmorgen bracht Domenico Tedesco zijn EK-selectie naar buiten. Thibaut Courtois zal in Duitsland niet van de partij zijn.

Geen Thibaut Courtois in de EK-selectie van bondscoach Domenico Tedesco. Voor analisten Marc Degryse en Jan Mulder is dat een heel logische zaak. Nochtans stond Courtois wel verrassend in de voorselectie van 40 namen.

Marc Degryse moest er alvast niet van weten om Courtois te selecteren. “Hij mag dan nog de beste keeper ter wereld zijn, hij ligt wel overduidelijk in conflict met de bondscoach. Dat ziet iedereen toch?”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Degryse tilt vooral zwaar aan het gedrag van Courtois zelf richting de bondscoach. “Wanneer je met een emoji van Pinokkio naar Tedesco verwijst, dat kan je toch niet maken?”, gaat hij verder.

Niet smeken

De analist is ervan overtuigd dat deze zaak niet op korte termijn op te lossen valt. Wellicht zien we Courtois niet meer in actie komen voor de Rode Duivels zolang Domenico Tedesco bondscoach is van ons land.

Ook Jan Mulder heeft geen nood aan de doelman op het EK in Duitsland. “Neen, we gaan Courtois niet missen. Je kan niet naast de feiten kijken. Als Courtois niet wil spelen, ga je toch niet smeken op je knieën of hij dat wel wil doen?”, is hij heel erg duidelijk.