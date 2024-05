Verrassing van formaat: Thibaut Courtois in voorselectie van Tedesco, dit zijn de 40 namen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De voorbije dagen lekten al heel wat namen uit van de voorselectie voor het EK. Ondertussen is de volledige lijst bekend.

De Rode Duivels spelen deze zomer het EK in Duitsland. Op de definitieve selectie van bondscoach Domenico Tedesco is het nog even wachten.

Het Nieuwsblad laat echter weten dat ze de volledige lijst met 40 namen in de voorselectie in handen gekregen hebben.

Een verrassing van formaat is dat ook doelman Thibaut Courtois op die lijst staat. Nochtans kwam hij in aanvaring met Tedesco en leek zijn carrière als international zo goed als voorbij.

Bekijk hieronder de volledige lijst. Van de 40 namen moet Tedesco er nog 14 zien te schrappen, om tot de selectie van 26 te komen.

Doelmannen

Koen Casteels (31)

Matz Sels (32)

Thomas Kaminski (31)

Thibaut Courtois (32)

Arnaud Bodart (26)

Rechtsachters

Timothy Castagne (28)

Thomas Meunier (32)

Alessio Castro-Montes (27)

Hugo Siquet (21)

Kyriani Sabbe (19)

Rechter centrale verdedigers

Axel Witsel (35)

Wout Faes (26)

Zeno Debast (20)

Toby Alderweireld (35)

Sebastiaan Bornauw (25)

Linker centrale verdedigers

Jan Vertonghen (37)

Koni De Winter (21)

Ameen Al-Dakhil (22)

Linksachters

Arthur Theate (25)

Olivier Deman (24)

Maxim De Cuyper (23)

Centrale middenvelders

Kevin De Bruyne (32)

Yannicl Carrasco (30)

Amadou Onana (22)

Orel Mangala (26)

Arthur Vermeeren (19)

Aster Vranckx (21)

Youri Tielemans (27)

Hans Vanaken (31)

Mandela Keita (22)

Rechterflankaanvallers

Dodi Lukebakio (26)

Johan Bakayoko (21)

Malick Fofana (19)

Diepe spitsen

Romelu Lukaku (31)

Loïs Openda (24)

Michy Batshuayi (29)

Linkerflankanvallers

Jeremy Doku (22)

Leandro Trossard (29)

Charles De Ketelaere (23)

Alexis Saelemaekers (24)