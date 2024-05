Ex-Beerschotter wordt onwaarschijnlijke cultheld in Nederland en komt na glansprestatie met opvallende excuses

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

NAC Breda staat na een 6-2-zege tegen Excelsior dichtbij een terugkeer naar de Eredivisie. Jan Van den Bergh - ex-Beerschot - was één van de uitblinkers. De verdediger had een assist en een goal. Achteraf kwam hij met opvallende verklaringen voor de camera van ESPN.

Opvallend, NAC eindigde in de reguliere competitie pas achtste, maar staat nu dichtbij een promotie. "Dit is een weer een nieuw hoogtepunt in deze play-offs”, aldus Van Den Bergh bij ESPN.

“Zo’n avond heb ik als voetballer nog nooit meegemaakt, en ik draai al even mee. De supporters gingen er vanaf minuut één al achter staan: dat was waanzin! Dat stuwde ons naar voren. En we hadden al zoveel zin en zoveel wil om te winnen.”

De play-offs zijn een droom voor NAC, dat een teleurstellend regulier seizoen kende. "Ik denk dat wij onszelf moeten excuseren voor die eerste 38 wedstrijden, als je ziet wat we de laatste 5 wedstrijden gebracht hebben”, vervolgt Van den Bergh. “Ik denk dat dit is wat de fans willen zien. En dat hoorde je ook wel."

Hij weigert het vel van de beer wel al te verkopen. "Het is heel gevaarlijk om zo’n uitspraak te doen. Excelsior heeft met 7-1 gewonnen van ADO, dus ze hebben fantastische spelers."

"Ze hebben absoluut een tik gehad van ons, een echte dreun. Maar als we zondag iets minder intensiteit brengen, vervallen we in onze oude gewoontes. En dat kunnen wij onszelf niet veroorloven”, aldus de 29-jarige Belg.