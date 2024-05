Maxim De Cuyper moet zijn vakantie in allerijl annuleren: "Raar dat hij er hem nu nog bijneemt"

De alcohol was nog niet helemaal uit zijn lijf toen Maxim De Cuyper ineens een telefoontje kreeg van de bondscoach: hij mocht mee naar het EK. Een streep door de rekening van Tuur Dierckx, die plannen had om met hem op vakantie te gaan.

Dierckx en De Cuyper zijn goeie vrienden sinds hun tijd samen bij Westerlo. Voor 'El Turos' is het opmerkelijk dat de linksachter nu nog wordt opgeroepen. “Ik vind het raar dat de bondscoach zo'n jonge kerel er nu pas bijneemt, vlak voor een groot toernooi", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Het is dik verdiend, maar volgens mij moest hij er de vorige twee keren al bij geweest zijn. Ik had dat logischer gevonden. Nu gaat alles nieuw zijn voor Max . Het wordt een grote test, maar dat zal wel geen probleem vormen."

De Cuyper zijn seizoen was naar het beeld van dat van Club Brugge: zwalpend in de reguliere competitie waar hij rechtsback moest spelen van Ronny Deila, ongelooflijk sterk in de play-offs. "Zo zie je maar dat je in het voetbal op een hele korte tijd van de hel naar de hemel kunt gaan."

"Hij is mentaal ook zeer sterk, wat nodig is als je om de paar dagen een topwedstrijd hebt. Ik vind dat hij op een jaar tijd heel volwassen is geworden. Hij heeft enorme stappen gezet."

De Cuyper is aanvallend een enorm wapen, maar moet verdedigend nog wel wat stappen zetten. "Dit jaar is hij wel meer geconfronteerd met puur verdedigen en ik ben ervan overtuigd dat hij ook daarin al stappen heeft gezet. In dat opzicht wordt het zeer interessant voor Max om nu ook met de Rode Duivels te trainen en te spelen. Als hij dat nog kan toevoegen aan zijn spel, zal hij een heel complete speler zijn op die linksbackpositie. Alles moet meezitten, maar ik denk absoluut dat hij nog niet aan zijn limiet zit.”