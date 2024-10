Franky Van der Elst ziet slechts één topfavoriet voor clash tussen Club Brugge en Anderlecht: "Zij hebben de beste transfer van de afgelopen tien jaar gedaan"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag staat de topwedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. Voetbalanalist Franky Van der Elst heeft alvast zijn mening klaar over deze spannende confrontatie.

Franky Van der Elst ziet Club Brugge als de favoriet, ondanks de tegenvallende Europese resultaten van deze week. “Club is voor mij favoriet. Ze hebben meer kwaliteit in hun ploeg", vertelt hij tegenover Het Nieuwsblad.

De voormalige Rode Duivel benadrukt dat, hoewel Club Brugge niet in topvorm verkeert, ze nog steeds meer potentieel hebben dan Anderlecht. Hij wijst op de sterke prestaties die Club doorgaans in de reguliere competitie laat zien, wat hun kansen in deze clash versterkt.

Van der Elst geeft toe dat Anderlecht vorig seizoen sterk was in Brugge, maar wijst erop dat er nu veel is veranderd. “Vorig jaar waren ze uitstekend op Club in de reguliere competitie. Maar van die ploeg schiet nog minder dan de helft over”, merkt hij op.

Van der Elst legt de nadruk op de mentale veerkracht van Club Brugge, die hen in staat stelt om beter met druk om te gaan. Anderlecht heeft in het verleden de neiging gehad om te falen onder druk, en dit kan volgens hem een bepalende factor zijn in de wedstrijd.

Hans Vanaken

Ten slotte komt Van der Elst met een compliment aan de spelers van Club Brugge, met name Hans Vanaken. “Vanaken is de beste transfer die Club Brugge gedaan heeft in de laatste tien jaar", besluit hij.