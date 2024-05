Tedesco geeft met selectie duidelijke boodschap mee aan Faes en Debast: "Niet tevreden over hen"

Domenico Tedesco riep zoals verwacht Axel Witsel op om de verdediging te komen versterken. Daar deed de 35-jarige het heel goed dit seizoen bij Atlético Madrid. De bondscoach gaf ook meer uitleg over de keuze voor de veteraan nadat hij hem nooit eerder opriep.

Tedesco begon zijn campagne als nieuwe bondscoach met een heel verjongde selectie. Maar in de loop der wedstrijden testte hij zowat elke verdediger van niveau: Sebastiaan Bornauw, Koni De Winter, Ameen Al-Dakhil, Wout Faes en Zeno Debast kregen hun kans.

Maar geen van leverde een duidelijke keuze op en dus moest Tedesco teruggrijpen naar de middenvelder die verdediger werd. “Ik had al met hem afgesproken nog voor Jan Vertonghen zich had geblesseerd”, verklaarde Tedesco.

“Ik heb zeker geen twijfels bij de andere verdedigers, maar het is wel een signaal richting de jonge voetballers. Dat ga ik niet verstoppen. Ik wil ervaring toevoegen aan deze jonge groep, want ik was achterin niet tevreden over de jongere garde.”

Dat is een duidelijke boodschap aan zowel Debast als Faes, die de concurrentie met Witsel zullen moeten aangaan. En dus top zullen moeten acteren om de veteraan uit de ploeg te houden. Want alhoewel hij kan depaneren op het middenveld, is dat niet de bedoeling.

"Natuurlijk gaat hij mee om te spelen. Maar ook indien dat niet zou zijn, zal hij een belangrijke rol spelen in de kleedkamer. Zijn belang voor de jeugd is niet te onderschatten", besloot Tedesco.