Ruzie tussen Brys en Eto'o escaleert verder: na vergadering is er hallucinante situatie bij Kameroen

Waar is Marc Brys in terecht gekomen? Dat moet hij zichzelf de laatste weken ook al serieus afgevraagd hebben. Dinsdag had hij normaal gezien een vergadering met de technische commissie van de Kameroense bond, maar na een ruzie met voorzitter Samuel Eto'o ging die niet door. En het escaleerde nog...

Er werden verwijten over en weer gesmeten.

Brys tegen Eto'o: Waarom praat je zo?”

Eto’o: “Omdat ik voorzitter ben. En jij bent geen trainer omdat iemand anders je aangesteld heeft, maar omdat ik je aangesteld heb. En jij hebt veel mankementen als trainer. Blijf hier, want anders...”

Brys: “Ik ben hier al twee maanden, waar zat jij?”

Eto’o: “Ik ben de voorzitter. Wat jij doet, dat beslis ik. Zou ik zo moeten doen in jouw land? Zo praat je niet tegen mij. Ga zitten en we werken. Wat is dit circus?”

Brys: “Jij zou daar nooit trainer worden. Ja, je bent het drie weken geweest...”

Na de incidenten riep Eto’o met spoed het Uitvoerend Comité van de Kameroense Voetbalbond bijeen. Het comité besloot "de samenstelling van de technische staf van het nationale team te wijzigen," waarbij een interim-bondscoach, assistent en fysiektrainer werden aangesteld: respectievelijk Martin Ndtoungou Mpile, David Pagou en Narcisse Tinkeu Nguimgou.

Hoewel er niet expliciet sprake is van een ontslag van Brys, creëert deze situatie een dubbelrol: Marc Brys, die is aangesteld door het Kameroense Ministerie van Sport, en Martin Ndtoungou Mpile, die is benoemd door de voetbalbond.

Hierdoor zijn er nu twee parallelle bondscoaches in Kameroen, wat ongetwijfeld nog een vervolg zal krijgen. Het drie pagina’s tellende verslag van de spoedzitting is verder zeer kritisch over Brys en zijn staf, die als "incompetent" worden bestempeld.