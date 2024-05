Fiorentina-coach Italiano gebruikt ontgoocheling van vorig jaar en kan voor unicum in het Italiaanse voetbal zorgen: "Negen (!) ploegen"

Fiorentina speelt morgen de finale van de Conference League tegen Olympiakos. De Italianen stonden vorig seizoen ook al in die finale, maar verloren toen. Deze keer wil trainer Vincenzo Italiano een andere uitslag zien.

Door Manuel Gonzalez in Athene

"Het verschil met vorig jaar is dat we nu ervaring hebben. We kennen de stress van de situatie, weten hoe we ons moeten voorbereiden en zijn gewend aan de vragen van vele journalisten. De kansen zijn 50/50."

"We hebben nu meer ervaring, maar zij hebben het voordeel gehad van niet te hoeven reizen, thuis te slapen en trainen. Maar zodra de scheidsrechter fluit, is dat allemaal bijzaak. Dan gaat de focus op het spel en speelt dat allemaal geen rol meer."

"Het is echt niet eenvoudig om twee jaar op rij een finale in Europa te spelen. De pijn van vorig jaar gebruiken we nu om sterker te zijn. We moeten uit die ervaring de kracht halen om morgen meer te geven. We moeten spelen alsof het de allerlaatste wedstrijd is die we gaan spelen. Morgen zullen we alles doen om geen fouten te maken, 100% gefocust te zijn. Want de fouten die je in een finale maakt, betaal je cash."

"Toen ik eraan begon, had ik nooit verwacht om zoveel halve finales en finales te spelen. Ik droomde ervan om Europa in te gaan met Fiorentina. Dit was mijn eerste ervaring. Mijn kennis is natuurlijk enorm gegroeid in deze drie jaar en met de twee finales."

Voor het Italiaanse voetbal is het ook een belangrijke match. "We hebben een extra verantwoordelijkheid. Als we morgen winnen, hebben we negen Italiaanse ploegen in Europa. Dat is ongezien. We willen Torino en het Italiaanse voetbal een grote dienst bewijzen. Als we morgen winnen, kunnen ze ons volgend jaar de punten geven. Het is altijd mooi om in Europa aan te treden."