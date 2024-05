We hebben 120 minuten afgeteld, maar dit is de winnaar van de Conference League!

Aftellen. De finale van de Conference League was één lange calvarietocht voor de voetballiefhebber. 0-0 na negentig minuten. De fans van Olympiakos Piraeus zullen het niet aan hun hart laten komen. Zij gaan een (lange) feestnacht in. In eigen stad. Oh ja, het werd uitendelijk 1-0.

De finale van de Conference League tussen Olympiakos Piraeus en AFC Fiorentina was eigenlijk een maat voor niets. Hadden we dit op voorhand geweten? Dan hadden we ingepikt bij de tweede verlenging.

Wat moeten we vertellen van de finale? Onze man ter plaatse liet weten dat het qua sfeer dé beste finale was van de voorbije jaren. Vooral de fans van Olympiakos zetten het boeltje letterlijk in vuur en vlam.

© photonews

© photonews

Olympiakos - Piraeus is de havenstad nabij Athene - speelde in het Agia Sophia van AEK Athene een halve thuiswedstrijd. Al moet het ook voor hen speciaal geweest zijn. De voorbije seizoenen waren uitfans geweerd bij de onderlinge duels tussen AEK en Olympiakos. Rivaliteit en rellen, zo u weet.

Doorspoelen naar de tweede verlenging dus. En eindelijk kregen we een beetje passie en voetbal te zien. Het was Fiorentina die zich bedrijvig én aanvallend toonde. Maar daar kochten de Italianen uiteindelijk niets mee.

Enorme ontlading

Diep in de tweede verlenging was het prijs. Ayoub El Kaabi werkte een voorzet van Santiago Hezze voorbij een verbouwereerde Pietro Terracciano. Na enkele minuten VAR-check mochten de fans van Olympiakos een tweede keer juichen. Waar is dat feestje? In Athene is dat feestje!