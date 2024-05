Carrasco is niet de enige "Saoediër" op het EK: Roberto Martinez kiest ervoor, drie voormalige Pro League-spelers doen het ook goed

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De selectie van Yannick Carrasco zorgt voor de nodige ophef. Kan een speler die naar Saoedi-Arabië is vertrokken nog het tempo van een Europees kampioenschap aan?

Heeft een speler die dagelijks in Saoedi-Arabië speelt nog het niveau en het ritme om het tempo in een Europees kampioenschap bij te houden? En nog meer in de (waarschijnlijke) rol van een basisspeler?

Eén ding is zeker, de speler van Al-Shabab staat er niet alleen voor en kan verschillende clubgenoten tegenkomen tijdens het toernooi. Ze zijn met zijn tienen, in afwachting van de laatste selecties.

Roberto Martinez rekent op de "Saoedi's"

De bondscoach van Portugal heeft een sterke spelersgroep waaraan hij maar heel weinig wijzigt. Sinds zijn aankomst moest de voormalige bondscoach van België het "probleem" Cristiano Ronaldo aanpakken, niet meer zo vanzelfsprekend om in een team te passen. Martinez heeft dit goed gedaan, met veel succes in de kwalificaties. Het was dus onvermijdelijk om de Portugese legende van Al-Nassr uit de selectie te laten.

Dit was misschien minder vanzelfsprekend voor Ruben Neves van Al-Hilal en Otavio van Al-Nassr. De Portugese competitie barst van jong talent op het middenveld en onze voormalige bondscoach wordt bekritiseerd omdat hij blijft vertrouwen op dezelfde spelers. Het is afwachten of het dit keer voor hem anders zal zijn.

Drie ex-Pro League-spelers

Servië is op dit moment het tweede land dat het meest afhankelijk is van de Saudi Pro League, met twee geselecteerde spelers: Sergej Milinkovic-Savic (zijn broer Vanja, voormalig doelman van Standard en huidige keeper van Torino, zal ook van de partij zijn) en Aleksandar Mitrovic, de voormalige aanvaller van Anderlecht.

De twee spelers zijn teamgenoten bij Al-Hilal, samen met de Portugees Ruben Neves. Al-Hilal, de op één na meest vertegenwoordigde Saoedische club, achter Al-Nassr, dat vier spelers heeft: CR7 en Otavio, maar ook de Spanjaard Aymeric Laporte en de Kroaat Marcelo Brozovic.

Wat betreft de derde voormalige Jupiler Pro League-speler, gaat het om de Schot Jack Hendry (voormalige speler van Club Brugge), die speelt bij Al-Ettifaq, samen met Georginio Wijnaldum.

En dan is er ook nog N'Golo Kanté. De nieuwe eigenaar van Virton maakt zijn grote terugkeer in het Franse team, tot grote verrassing van velen, voor het eerst sinds zijn komst bij Al-Ittihad.

Deze spelers zullen ook willen bewijzen dat de Saudi Pro League voldoende competitief is en dat het mogelijk is om daar in de buurt van hun topniveau te blijven.