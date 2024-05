Anderlecht duwt door voor belangrijke zomertransfer: beslissing laat op zich wachten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht werd de voorbije weken gelinkt aan een nieuwe keeper. Rode Duivel Koen Casteels is het toptarget. Jesper Fredberg wil daarvoor doorduwen en heeft ook ruimte gekregen om te onderhandelen.

Casteels wordt mogelijk de eerste doelman op het EK en kan zich dus nog in de kijker spelen van andere ploegen. de 31-jarige goalie zal zijn beslissing dus mogelijk uitstellen tot na het EK. Dat is niet de ideale situatie, maar voorlopig is hij wel de prioriteit nummer 1 van Jesper Fredberg.

Het toont aan dat Kasper Schmeichel niet van plan is om door te gaan bij Anderlecht. Fredberg is ook niet van plan om aan te dringen. Hij wil een grotere doelman, die naast goed met de voeten ook punten kan pakken.

De CEO Sports wil een aantrekkelijk pakket samenstellen voor de komst van Casteels, maar beseft dat hij niet kan concurreren als er een ploeg uit één van de top vijf-competities komt aankloppen.

Het plaatje moet dan ook kloppen. Casteels moet zelf willen terugkeren naar België. Hij heeft in eigen land nog nooit echt zich in de kijker kunnen spelen en daar rekent Fredberg zelf ook wat op.

Naast Casteels blijft het zoeken naar een topmiddenvelder. Een grote, sterke en technische speler die het spel van Anderlecht kan dirigeren. Hij wil iemand die onder de druk kan uitvoetballen.