STVV-aanhang toont weinig begrip voor winnaar van trofee 'Talent of the Season' op Pro League Awards

Bilal El Khannouss won op de Pro League Awards de trofee voor 'Talent of the Season'. Matte Smets van STVV eindigde tweede met evenveel punten.

Bilal El Khannouss is door zijn collega’s, maar ook door de trainers en clubbestuurders van de Jupiler Pro League, verkozen tot ‘Nieuwsblad Talent of the Season’. Het twintigjarig goudhaantje van KRC Genk eindigde in de stemming nipt voor Matte Smets (STVV). Igor Thiago (Club Brugge) werd derde.

“Bilal El Khannouss, die vorig jaar op de derde plek eindigde in deze verkiezingen, trok bijzonder goed zijn streng op het Genkse middenveld”, klinkt het bij de Pro League.

“De Marokkaanse international scoorde drie keer en gaf ook zes assists. Na een constant seizoen volgt nu de bekroning als Nieuwsblad Talent of the Season. El Khannouss volgt Arthur Vermeeren (Royal Antwerp FC) op.”

Player of The Season

El Khannouss verzamelde evenveel voorkeurstemmen als Matte Smets, maar eindigde hoger in de stemming voor Jupiler Pro League Player of the Season (42 tegenover 17) en is daarom de winnaar. Om dezelfde reden staat Igor Thiago op de derde plek en niet Zeno Debast.

De STVV-aanhang begrijpt die redenering niet echt. Zij vinden dat er ofwel twee winnaars moesten aangeduid worden, of dat El Khannouss eigenlijk niet meer mocht meedoen omdat hij vorig jaar al in de top drie eindigde.

De top 10 zag er als volgt uit

Bilal El Khannouss (KRC Genk) 40 stemmen*

Matte Smets (STVV) 40

Igor Thiago (Club Brugge) 20*

Zeno Debast (RSC Anderlecht) 20

Antonio Nusa (Club Brugge) 19

Mario Stroeykens (RSC Anderlecht) 14

Joël Schingtienne (OH Leuven) 10*

Kyriani Sabbe (Club Brugge) 10

Mathias Delorge (STVV) 9

Ngal’ayel Mukau (KV Mechelen) 8