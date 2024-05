📷 'KAA Gent mikt op speler uit Jupiler Pro League om Depoitre te vervangen'

KAA Gent is op zoek naar offensieve versterking. Daarvoor komt het uit bij een andere ploeg van de Jupiler Pro League.

KAA Gent nam afgelopen weekend afscheid van Hein Vanhaezebrouck en Laurent Depoitre. Het werd een emotioneel moment voor de twee boegbeelden van de Buffalo’s.

Normaal wordt Wouter Vrancken de opvolger van Vanhaezebrouck in de Planet Group Arena, maar het is nog altijd wachten op de officiële bevestiging daarvan. De coach van KRC Genk vertrok in Limburg enkele speeldagen voor het einde van de play-offs.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wil KAA Gent de opvolger van Laurent Depoitre in de Jupiler Pro League halen. Het kijkt daarvoor in de richting van Wilfried Kanga van Standard.

Kanga kwam vorige zomer aan op Sclessin. De Luikse club huurde hem het voorbije seizoen van Hertha BSC en keert deze zomer terug naar zijn Duitse moederclub.

In Berlijn ligt Kanga nog onder contract tot 30 juni 2026. Zijn actuele marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 3 miljoen euro.

Of het om een uitleenbeurt of een definitieve transfer gaat is momenteel niet duidelijk. Kanga was in 36 wedstrijden in de Jupiler Pro League goed voor 12 doelpunten en 3 assists.