📷 OFFICIEEL KRC Genk verrast met contractverlenging voor vier seizoenen

KRC Genk heeft het contract van Ibrahima Bangoura voor 4 seizoenen verlengd. In de zomer van 2022 kwam hij in Genk aan.

Drie seizoenen later heeft hij 47 wedstrijden op de teller staan in de Challenger Pro League. In de succesvolle campagne van de Genkse U19 in de UEFA Youth League stond hij vorig seizoen ook in de basis tegen Atlético Madrid in het iconische Metropolitana Stadion in Madrid.

De jonge Guineeër manifesteerde zich de afgelopen twee seizoenen als één van de drijvende krachten bij Jong Genk. Die puike prestaties leverden hem in januari een vaste plek op in de A-kern.

In de Champions’ Play-offs maakte hij vervolgens zijn debuut in het Jan Breydel stadion tegen Club Brugge. Zijn steile opmars levert Ibrahima een verlengd verblijf op in de Cegeka Arena.

“Ik heb mijn contract verlengd omdat ik me goed voel in Genk. Ze hebben veel vertrouwen in mij en ik voel dat mijn vooruitgang goed gaat bij de club. Ik heb een goede periode gehad bij Jong Genk.

Volgend seizoen wil ik opnieuw een stap vooruit zetten en bevestigen bij de eerste ploeg”, klinkt het vol ambitie bij Bangoura op de website van de club.