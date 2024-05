Het is zover: straks is Kompany officieel trainer van Bayern! Meer uitleg over het waarom bij Duitse topclub



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! De officiële communicatie staat klaar. Vincent Kompany vloog dinsdag al naar München om er zijn contract na te lezen en de club te leren kennen, vandaag tekent hij zijn contract tot 2027 bij de Duitse topclub. Dat werd ook al bevestigd door het bestuur van de club. Wat al dagenlang een publiek geheim is, wordt nu ook bevestigd door Karl-Heinz Rummenigge, een van de belangrijkste figuren binnen de club. Rummenigge, die als speler een boegbeeld van de club was en daarna diverse bestuursfuncties bekleedde, heeft nog steeds een aanzienlijke invloed binnen Bayern. De 68-jarige Rummenigge verklaarde: "Ons bestuur heeft besloten om Vincent Kompany aan te stellen als nieuwe hoofdcoach. We ronden de laatste details af, en dan zal het officieel zijn." Hij gaf ook inzicht in de redenen achter de keuze voor Kompany. "Pep Guardiola heeft Vincent als een talentvolle coach geprezen. Hij kent hem goed en wij hechten veel waarde aan zijn mening." Guardiola was van 2013 tot 2016 coach van Bayern en won in die periode drie titels. Uiteindelijk hoest Bayern vijftien miljoen euro op om Kompany naar Beieren te halen. Het bewijst enkel en alleen het geloof van de club in Kompany.



