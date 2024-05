Laurent Depoitre reageert op mooi eerbetoon en laat zich uit over zijn toekomst

KAA Gent nam het in de Planet Group Arena op tegen STVV voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En dus werd er ook afscheid genomen van een aantal iconen bij De Buffalo's. Ook voor Laurent Depoitre zit het erop in Gent. Wat gaat hij doen in de toekomst?

Laurent Depoitre werd uitgebreid in de bloemetjes gezet en kreeg een applauswissel en erehaag. "Dat was fantastisch, net als het applaus en de staande ovatie van de supporters", aldus een emotionele Depoitre na zijn laatste match.

"Ik was heel blij dat ik mocht starten in mijn laatste wedstrijd in eigen huis. Dit heeft me echt geraakt en er kwamen veel emoties naar boven en er gingen veel herinneringen door me heen", aldus de gewezen kampioen van Gent.

Depoitre wilde iedereen - de supporters niet in het minst - bedanken voor de jarenlange steun. Hij stipte heel veel mooie momenten aan en vond het daarbij moeilijk kiezen wat nu echt het allermooiste moment was.

© photonews

"De landstitel, de beker, de supercup, de matchen in de Champions, Europa en Conference League: al die momenten zijn voor het leven en zal ik altijd onthouden", aldus nog Depoitre. Volgend seizoen zal hij niet meer voor KAA Gent spelen.

Rest de vraag wat hij dan wél gaat doen? "Ik weet nog niet wat ik volgend seizoen ga doen. Ik heb nog zin om voort te doen, want ik voel me nog goed en ik heb er nog plezier in. We zullen zien wat de mogelijkheden zijn", houdt hij de kerk voorlopig in het midden.