Verrassing van formaat: onverwachte wending in dossier van Besnik Hasi

Besnik Hasi kwam in november bij KV Mechelen nadat Steven Defour aan de deur werd gezet. Hasi zorgde er uiteindelijk zelfs nog bijna voor dat Malinwa in de Champions' Play-offs terechtkwam.

De coach kondigde aan dat hij niet langer bij KV Mechelen zou zijn volgend seizoen. De club ging dan maar op zoek naar mogelijke vervangers.

KVM kwam uit bij enkele coaches waaronder Carl Hoefkens en deed hen voorstellen, wat op niets uitdraaide. Maar nu kan de club straks heel leuk nieuws meedelen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri hebben Hasi en KV Mechelen alsnog een mondeling akkoord gevonden, een verrassing van formaat.

Hasi genoot ook interesse van STVV, maar kiest dus voor een verlengd verblijf bij Malinwa. Er zullen nog gesprekken plaatsvinden om de details af te handelen.

🔴🟡 Infos #KVM :

🇦🇱 Despite #STVV last minute interest, Besnik Hasi decided to stay at KV Mechelen.

✅ As been told on Sunday, Hasi had a round of talks scheduled with #KVMechelen leaders this week and they reached an agreement in principle. Further talks needs to take place… pic.twitter.com/LVRWQBgM8g