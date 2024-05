Verrassing! Nog een Anderlecht-speler mag straks het trainingskamp van de Rode Duivels vervoegen

De beloften mochten nog niet op vakantie vertrekken, want ze spelen op 4 juni nog een oefeninterland in en tegen Marokko. Beloftencoach Gil Swerts mocht zijn mening geven over welke van zijn jongens die hij zou afstaan aan Domenico Tedesco.

Volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri is Mario Stroeykens één van de twee jongens die zal meetrainen met de groep. Toch wel een verrassing, want de Anderlecht-middenvelder deemsterde de laatste weken wat weg.

Zijn polyvalentie en potentieel zullen er wel mee te maken hebben. Eerder dit seizoen sprak Brian Riemer ook al zijn bewondering uit voor het 19-jarige jeugdproduct van paars-wit.

"Als ik morgen trainer wordt van AC Milan is Stroeykens de eerste die ik mee neem", zei hij toen. Stroeykens zal dus mogen proeven van het grote werk.

Stroeykens doorliep alle jeugdreeksen bij de nationale jeugdploegen en is intussen basisspeler bij de beloften. Hij scoorde dit seizoen 6 keer en gaf 7 assists bij Anderlecht in 40 matchen.

🇧🇪 Mario Stroeykens likely to be included in the list of 2 young players due to join the squad for the friendlies & the camp in Tubize, as Domenico Tedesco explained in a press conference. #DiablesRouges #JPL pic.twitter.com/bqadBNuqbZ