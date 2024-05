Peter Vandenbempt velt oordeel over beslissing om Witsel boven Alderweireld te kiezen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Axel Witsel maakt deel uit van de EK-selectie van de Rode Duivels. Voor Toby Alderweireld was er dan weer geen plaatsje gereserveerd.

Axel Witsel trekt met de Rode Duivels naar het EK in Duitsland. Hij haalt zijn plekje in de selectie binnen, waardoor Toby Alderweireld er niet bij is.

De kapitein van Royal Antwerp FC had zich nochtans kandidaat gesteld om de ploeg uit de nood te helpen mocht dat nodig zijn. En een dosis extra ervaring was zeker welkom voor het nationale elftal.

“Vercauteren en Tedesco hebben samen geoordeeld - en ik ben het daarmee eens - dat België op dit EK nog wat extra ervaring achterin kon gebruiken. Wellicht is Vertonghen straks fit, maar helemaal zeker ben je dat ook niet. Het was dus een goed idee om Witsel er weer bij te halen”, oordeelt Peter Vandenbempt op Sporza.

Geen basisspeler

Volgens Vandenbempt lag Witsel in de balans met Alderweireld. “Maar die haalde het voorbije seizoen niet hetzelfde niveau als een jaar geleden. Bovendien heb je bij Witsel nog het voordeel dat hij door zijn polyvalentie op het middenveld kan uitgespeeld worden.”

Toch is Vandenbempt ook overtuigd dat Witsel geen basisspeler zal zijn op het EK. “Maar hij kan zeker het evenwicht in de selectie bevorderen. En hij heeft natuurlijk ook zijn ervaring op grote toernooien.

En Vandenbempt ziet nog meer voordelen aan de komst van de speler van Atletico Madrid. “Qua karakter is Witsel tot slot eveneens makkelijk inpasbaar in de groep - hij kent nog heel wat elementen van vroeger.”