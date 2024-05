Club Brugge begint nu al aan straf transferoffensief: al vier spelers op het oog en op zoek naar topprioriteit

Er gaat nog wel wat volk van de kampioenenploeg van Club Brugge vertrekken. Dat is ook het businessmodel. Igor Thiago werd al verkocht en voor Raphael Onyedika is er heel wat interesse. Maar er ligt ook al een heel lijstje met mogelijke inkomende transfers klaar.

Volgens Deense bronnen staat Armin Gigovic (22) op de radar. De Bosnisch-Zweedse middenvelder speelt momenteel voor de Deense kampioen FC Midtjylland, maar is eigendom van de Russische club Rostov. Hij zou de concurrentie kunnen aangaan met Vetlesen en Nielsen, weet Het Nieuwsblad.

Ook binnen de eigen competitie zijn er interessante opties. Zoals bij elke topclub heeft Club scouts gestuurd naar Stayen, waar beloftevolle spelers zoals Matte Smets (20) en Rein Van Helden (21) actief zijn. Deze spelers worden nauwlettend gevolgd door de club.

Op de flanken melden Chileense media dat blauw-zwart interesse heeft in Alexander Aravena, een 21-jarige linksbuiten van Universidad Católica. Aravena is al negen keer uitgekomen voor het nationale team van Chili.

Club zoekt versterkingen in elke linie, maar de absolute prioriteit ligt bij het aantrekken van een nieuwe spits. Wie dat gaat worden is nog koffiedik kijken, want er is nog geen naam uitgelekt. µ

Het wordt interessant om te zien of Roman Yaremchuk (28), die terugkeert na een uitleenbeurt aan Valencia, beschouwd zal worden als een volwaardig lid van de kern.