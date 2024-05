Courtois of Lunin? 'Beslissing is genomen: deze doelman speelt de Champions League-finale'

Thibaut Courtois maakte onlangs zijn comeback na enkele zware blessures. Hij is erg goed in vorm en liet dat nu al enkele keren zien.

Thibaut Courtois kende niet zijn beste seizoen. De doelman was al voor de Spaanse competitie begon buiten strijd met een zware knieblessure.

Wanneer hij weer aansloot bij groepstrainingen nadien, sloeg het noodlot opnieuw toe. Een blessure in de andere knie, waardoor hij zijn terugkeer alweer moest uitstellen.

Ondertussen speelde de doelman drie wedstrijden. Hij behaalde evenveel clean sheets en maakte erg veel indruk. Courtois is duidelijk trots op de vorm waar hij in zit en haalde al grote woorden boven.

Maar er rest nog een belangrijke vraag. Zal de Belgische keeper tussen de palen staan tijdens de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund?

Zijn concurrent Lunin speelde alle andere CL-wedstrijden, maar Courtois is in geweldig goede vorm op dit moment. Het Spaanse medium AS is er alvast zeker van: Courtois speelt de finale.