Thibaut Courtois komt met straffe woorden na nieuwe knalprestatie bij Real Madrid

Thibaut Courtois kan ondertussen al van een zeer geslaagde comeback spreken. De doelman behaalde zijn derde clean sheet op rij, en wat voor één.

Real Madrid, dat al kampioen is in Spanje, nam het dinsdag thuis op tegen Deportivo Alaves. Thibaut Courtois stond opnieuw in doel en kon alweer een knalprestatie neerzetten tijdens de 5-0 overwinning.

De Belgische doelman verzamelde zijn derde clean sheet in evenveel wedstrijden en lijkt in absolute topvorm te zijn. Toch zal hij deze zomer niet mee naar het EK in Duitsland gaan.

Courtois reageerde erg trots na zijn prestatie en kwam met grote woorden. "Ik voel me erg goed. Misschien zelfs beter dan ooit. Ik snap dat er twijfels waren in welke vorm ik zou terugkeren, maar ik wist dat ik er meteen zou staan", citeert HLN de keeper.

"Ik ben nog altijd dezelfde Courtois. Of misschien wel nog beter. Ik had dit duel misschien ook wel nodig - eentje waar ik veel aan de bak moest. Die redding op het schot van Hagi? Daar ben ik best trots op. Mijn ploegmaats hebben nu een paar dagen vrij gekregen, maar ik blijf trainen, samen met Llopis (keeperstrainer n.v.d.r.)."

Courtois werd bovendien de eerste Real-doelman sinds Iker Casillas in 2008, die 10 saves deed in één wedstrijd zonder een tegendoelpunt te slikken.