Courtois blijft boos op bondscoach Tedesco: "Op een dag zal ik er meer over zeggen"

Voor wie er nog op hoopte: Thibaut Courtois is dus nooit in aanmerking gekomen voor een selectie voor het EK. Dat was ook zijn eigen keuze, al wil hij er niet veel meer over zeggen. Wel vindt hij dat er veel leugens over hem verteld zijn.

Courtois wil wel in de finale van de Champions League tussen de palen staan, maar dat wordt een moeilijke keuze voor Carlo Ancelotti, die heel het seizoen kon rekenen op reservedoelman Lunin. Maar als je fit genoeg bent om een finale te spelen... “Ik wil daar nu niet over praten. Ik nam die beslissing toen in eer en geweten en ik wist niet hoe het seizoen zou eindigen", zei Courtois aan Het Nieuwsblad. Verdere vragen hadden geen zin, want hij wil er niet al te veel woorden meer aan vuil maken. Courtois wou ook niet alle bruggen opblazen, maar er zal veel water onder die brug moeten lopen om de relatie met de bondscoach te lijmen. Courtois is het er nog altijd niet blij mee dat de bondscoach gesprekken onder vier ogen naar buiten bracht. Contact heeft hij voorlopig niet met hem. “Nu niet. Misschien dat ik daar op een dag meer over zal zeggen, maar op dit moment wil ik er niet meer dieper op ingaan. Er zijn te veel onwaarheden verteld." "Veel kampen zeggen iets en zeggen iets niet. Ik ben heel zwartgemaakt. We zullen wel zien na de zomer, hoe en wat, maar nu is het Real Madrid en de finale wat telt.”