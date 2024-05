X gaat helemaal los over niet-selectie van Vanaken: "Vanaken heeft dit seizoen meer matchen in Spanje gespeeld dan Vermeeren"

Over het algemeen zijn de fans tevreden over de selectie van Domenico Tedesco. Met één niet-selectie zijn ze het echter niet eens: die van Hans Vanaken. De middenvelder van Club Brugge zat de laatste twee maanden in bloedvorm, maar wordt gepasseerd voor Arthur Vermeeren.

"Een keuze voor de toekomst", verklaarde Tedesco het. Maar op dit moment heeft hij slechts 25 spelers geselecteerd en dus was er nog plaats geweest. Vanaken zou de back up van De Bruyne en Tielemans kunnen zijn.

Maar de vraag is... hoeveel zin had hij er zelf in? Vanaken heeft op grote toernooien één keer mogen invallen voor een paar seconden. Of hij er veel goesting in heeft om zijn zomer op te geven voor een hele tijd op de bank te zitten...

Want Vanaken wordt ook een dagje ouder en wil nog een paar jaar top zijn bij Club Brugge. Hij heeft die rust nodig om volgend seizoen in optimale vorm in de voorbereiding te verschijnen.

Maar de supporters kunnen het alvast niet begrijpen dat hij er niet bij is. En zeker dat Vermeeren boven hem gekozen wordt, want die heeft amper wedstrijden gespeeld sinds Nieuwjaar.

Hans Vanaken, de belichaming van het kampioenschap van @ClubBrugge gepasseerd voor Arthur Vermeeren die sinds januari op de bank van Atletico zit te schimmelen.

Faut le faire. @BelRedDevils — Roel Hendryckx (@roelhx) May 28, 2024

Een man minder selecteren en Vanaken niet oproepen 🤨 — De Rosse Magiër (@derossemagier) May 28, 2024

Leuk weetje:

Hans Vanaken heeft dit seizoen meer volledige wedstrijden in Spanje afgewerkt dan Vermeeren. #euro2024 — Kevin Devriendt (@DevriendtKevin) May 28, 2024

Dat een bondscoach geen Courtois wil overtuigen om mee te gaan, ligt hopelijk aan de groep en niet aan hem, want dan is hij onbekwaam.



Maar dat je Vanaken niet meeneemt, is niet te verantwoorden.



Nu, @ClubBrugge kan er maar goed mee zijn. Geen blessurekans en minder id kijker. — Bert Van der Auwera (@Bert_VdA) May 28, 2024

Honestly wel liever dat Vanaken niet meegaat dan dat hij daar weer gewoon een heel tornooi zit te schilderen op de bank.



Heeft daar niks meer mee te winnen (groei of exposure voor transfer) en ik gun hem zijn vakantie. #RodeDuivels — Mijn naam is Kenny (@Nonunsenses) May 28, 2024

De Vanaken van de eerste maanden had ik gesnapt, dat de Vanaken in de huidige vorm niet mee mag dan weer totaal niet. https://t.co/CMlXDOOadK — Peg (@pegskefb) May 28, 2024

Ik wil de sfeerspons niet zijn, maar ik vind ook dat Vanaken een selectie verdiende.😉 — Coen Crew (@KoenVanderElst) May 28, 2024

Super dat Vanaken extra rust krijgt tegen volgend seizoen. Zou erg dom zijn om een gast mee te nemen die dit seizoen 63 matchen heeft gespeeld.

Good thinking van Tedesco om eentje te pakken die maar 180 minuten speelde, die is topfit.

We gaan knallen! 🖤💛❤️💪💪 — Luc Vandingenen (@LucasDelascosas) May 28, 2024