Disciplinaire Raad KBVB geeft Standard nog een klap op de koop toe: "Geen overmacht"

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag aan Standard een forfaitnederlaag toegekend tegen Westerlo. Fans van de Rouches versperden de weg van de spelersbus, waardoor de wedstrijd op vrijdag 10 mei niet gespeeld kon worden.

tandard betoogde vergeefs dat het zich niet had kunnen voorbereiden op de acties van de supporters en beschouwde hun acties als overmacht.

De DRP wees erop dat de club al meerdere dagen op de hoogte was van de geplande acties, die door de fans op sociale media waren aangekondigd. De supporters werden om 17 uur bij het stadion verzameld.

De Raad oordeelde dat Standard op basis van deze aankondiging meer had kunnen doen. De spelers van Standard waren al om 16 uur in het stadion, maar werden volgens de reguliere planning met de bus naar het trainingscentrum gebracht. “Dit is al jaren zo, dus deze gewoonte was goed bekend bij de lokale supporters”, concludeerde de DRP.

Er werden geen voldoende maatregelen genomen om de aankomst van de spelers te waarborgen. “Standard houdt ten onrechte vol dat het niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de acties van fans 4,5 kilometer van het stadion”, aldus de DRP.

De straf voor Standard blijft beperkt tot een 0-5 nederlaag. Zowel het bondsparket als Westerlo hadden niet aangedrongen op strengere maatregelen. Zowel Standard als Westerlo leken tijdens de zitting tevreden met het feit dat de wedstrijd niet opnieuw gespeeld hoefde te worden. (Belga)