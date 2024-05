Bart Verhaeghe komt al met fikse waarschuwing voor alle Belgische clubs

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge speelde zondagavond kampioen in de stadsderby tegen Cercle Brugge. Een 0-0 gelijkspel was genoeg het feest te laten losbarsten.

Club Brugge pakte afgelopen weekend de 19e landstitel in zijn geschiedenis. De voorlaatste speeldag won blauw-zwart met 0-1 van Anderlecht, waardoor het weer alles in eigen handen had.

Club wist wat het moest doen tegen Cercle, één punt zou voldoende zijn. En dat is exact wat er gebeurde na een 0-0 gelijkspel tegen stadsrivaal Cercle Brugge.

Er werd al flink gefeest op het veld na de wedstrijd, de supporters bestormden het veld, ze stonden zelfs nog voor affluiten klaar. Nadien werd er in Brugge nog tot in de vroege uurtjes doorgegaan.

Maandagavond trokken de spelers naar de Grote Markt. Daar werden de fans toegesproken door onder meer voorzitter Bart Verhaeghe. Hij waarschuwde de andere Belgische clubs al even.

"We zijn meer dan klaar voor de toekomst", begon hij volgens Het Laatste Nieuws. "We hebben een mooi seizoen achter de rug, met 63 matchen, twee halve finales en een titel. Wel, ik garandeer jullie dat we volgend seizoen voor de dubbel gaan. En er alles aan zullen doen om opnieuw kampioen te spelen."