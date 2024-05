Tedesco moest zijn plan al bijstellen, want eigenlijk wou hij geen 25 spelers: "Er is nog één groot vraagteken"

Het originele plan van Domenico Tedesco was om met 23 spelers naar Duitsland te vertrekken. Uiteindelijk werden dat er 25, want de omstandigheden dwongen hem om zijn plan ter herzien.

De laatste weken waren er immers heel wat blessures bij belangrijke spelers. Vooral zijn verdediging baart hem zorgen met zowel Jan Vertonghen als Arthur Theate die geblesseerd waren. Vooral die laatste is "een groot vraagteken" dixit de bondscoach.

Timothy Castagne kan daar ook spelen en ook Maxime De Cuyper, die zijn eerste selectie kreeg. Daarnaast sukkelen middenvelders Aster Vranckx en Youri Tielemans met kleinere kwetsures. Maar je weet maar nooit, dus riep hij twee extra spelers op.

En hij heeft nog één plaats over. “Als ik kon, zou ik er maar 23 meenemen, eigenlijk. Harmonie is heel belangrijk op een toernooi. Iedereen moet voelen/ruiken dat hij dicht bij de basiself staat."

"Want als iedereen echt fit is in Duitsland hebben we een briljant team met veel kwaliteit en een uitstekende mix tussen ervaring en jong geweld."

Tedesco gaat wel nog twee U21-spelers oproepen om me te trainen. "Er komen wel nog twee jonge reservespelers bij die mee zullen trainen. Wie dat zullen zijn, weten we nog niet. Er is een medische check-up vanavond en dan zit ik samen met beloftecoach Gill Swerts. Hij kent de spelers - die hopelijk al bij de U21 hebben kunnen spelen - het best."