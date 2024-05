Zomeraanwinst van Genk is niet tevreden: "Ik begreep het niet"

KRC Genk kocht vorige zomer de Zwitserse spits Andi Zeqiri. De 24-jarige aanvaller moest echter afrekenen met de concurrentie van Tolu Arokodare en da 's niet min. Tot Domenico Oliveiri hem afgelopen weekend verrassend in de basis dropte, samen met Tolu.

Zeqiri speelde dit seizoen wel 34 matchen voor Genk, maar met slechts 1.240 minuten weet je dat het vooral om invalbeurten ging. Zijn basisplaats tegen Anderlecht deed dan ook deugd.

"Ik heb ook kansen gehad om te scoren en had graag raak getroffen. Maar ik heb die doelpunten opgespaard voor het duel van komende maandag tegen Antwerp", belooft hij in HBvL. "Dat het wel klikte met Tolu? We voelen elkaar goed aan en ondanks het feit dat we concurrenten zijn, zijn we goede vrienden.”

Maar de frustratie kon hij de afgelopen maanden niet altijd wegstoppen. “Enorm, want ik had uiteraard meer willen spelen. Het deed pijn, want voetbal is mijn leven en ik wil niets liever dan op het veld staan."

"Maar die zaken horen bij het voetbal, als speler moet je de keuzes van de trainer respecteren. Er waren momenten waarop ik niet begreep waarom ik op de bank zat, maar ik heb geprobeerd zo positief mogelijk te blijven en ben altijd hard blijven werken.”

Toch kon hij acht keer scoren. Niet slecht voor een invaller. "Maar ik ben er niet tevreden mee. Waarom? Omdat ik denk dat ik er meer had kunnen maken. Ik ben iemand die enorm competitief is, ik wil altijd meer.”