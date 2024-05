Cercle Brugge en Union zijn héél goede vrienden, maar men is duidelijk over mogelijk 'akkoordje'

Dit weekend zal Cercle Brugge Union Saint-Gilloise ontvangen... en kan het hen een slechte poets bakken. Tenzij ze winnen in Jan Breydel, kan USG namelijk niet meer kampioen van België worden.

Er wacht een bitter scenario, want de twee clubs hebben een heel goede relatie met elkaar. Een echte vriendschap die teruggaat tot de wedergeboorte van Union Saint-Gilloise in de lagere divisies, met name van een vriendschappelijk toernooi waar ook FC Liège, USG en Cercle Brugge aan deelnamen.

Sindsdien zijn de drie clubs verbonden, en zelfs officiële wedstrijden zijn vaak gelegenheden geweest voor supporters van beide clubs om dit luid en duidelijk te verkondigen, zowel in 1B als in 1A. In de kou en anonimiteit van de tweede klasse, herinneren enkele ultras en trouwe Union-fans zich nog steeds warme relaties met groen-zwart. Ze scandeerden zelfs 'Leve Cercle!'.

© photonews

Zondag, rond 13u30, zal er geen vriendschap meer zijn. Omdat het feit dat beide teams nu in de top 6 zitten, hoe mooi dat ook is, de vriendschappelijke relaties wat heeft doen vervagen in de toestroom van nieuwe supporters; maar vooral omdat Cercle Brugge Union geen overwinning gunt.

Radhi Jaïdi (48 jaar), assistent van Miron Muslic, bevestigt dit: "Dat is de schoonheid van voetbal. Concurrentie zorgt ervoor dat we buiten het veld vrienden kunnen zijn, maar op het veld is het 'business is business'. Iedereen vecht voor zijn doelen", verklaart Jaïdi.

"We hebben dit seizoen al meerdere keren tegen Union gespeeld en deze laatste confrontatie is een gelegenheid om opnieuw te bewijzen dat we op onze plaats zijn in deze top 6 en zelfs deze top 4 nu."

Want Cercle Brugge heeft nu een doel in deze play-offs, en dat is om een Europees ticket te bemachtigen. Een overwinning tegen Union Saint-Gilloise zou een grote stap voorwaarts zijn naar wat een ware prestatie zou zijn.

"Het verrast misschien de buitenstaanders, maar intern weten we welke inspanningen er worden geleverd. Er is continuïteit in onze prestaties, en we moeten dat volhouden tot het einde om Europa te bereiken", verzekert Radhi Jaïdi, voormalig Tunesisch international (105 caps) die onder meer België tegenkwam tijdens het WK 2002.