Manchester United heeft opvolger Ten Hag al in het vizier en het is een wel heel opvallende (en onbekende) naam

Manchester United beleeft één van de meest dramatische seizoenen in hun clubgeschiedenis. Hoogstwaarschijnlijk overleeft manager Erik ten Hag dat niet. Er wordt trouwens al druk gespeculeerd over zijn opvolger. En kwaliteitskrant The Guardian komt met een opvallende naam op de proppen.

Volgens de krant heeft United contact gelegd met Ipswich Town-manager Kieran McKenna. Hij zou één van de topkandidaten zijn om Ten Hag straks op te volgen na het seizoen. Er zouden al verkennende gesprekken gevoerd zijn. De 38-jarige McKenna begon zijn carrière als speler bij Tottenham Hotspur, maar hij werd daarin afgeremd door blessures. Na zijn spelerscarrière maakte McKenna de overstap naar coaching. Hij begon zijn coachingsloopbaan bij Tottenham Hotspur, waar hij werkte met de jeugdacademie. Zijn talent en toewijding werden al snel opgemerkt, en hij werd gepromoveerd tot coach van het onder 18-team van Tottenham. In 2016 maakte McKenna de overstap naar Manchester United, waar hij opnieuw betrokken was bij de jeugdontwikkeling. Hij werkte eerst als coach van het U18-team en klom vervolgens op tot assistent-trainer van het eerste elftal onder manager Ole Gunnar Solskjaer. McKenna staat bekend om zijn tactisch inzicht en zijn vermogen om spelers te ontwikkelen. Hij wordt vaak geprezen om zijn rustige en bedachtzame benadering, en zijn vermogen om een goede relatie op te bouwen met de spelers. Hoewel hij nog relatief jong is in zijn coachingscarrière, heeft Kieran McKenna al een indrukwekkende reputatie opgebouwd in het voetbalwereldje.