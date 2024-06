STVV en KRC Genk verbergen rivaliteit ook op sociale media niet: 'Jarne Steuckers had geen 'stemtest' nodig...'

Bij KRC Genk werd zondag de eerste zomertransfer voorgesteld. Jarne Steuckers kwam over van STVV, wat best een gevoelige transfer is, zeker na de komst van Thorsten Fink.

KRC Genk en Wouter Vrancken gingen tijdens de play-offs uit elkaar. In Limburg zijn ze dan op zoek gegaan naar een nieuwe coach die ze uiteindelijk, in Limburg, vonden. Thorsten Fink kwam over van STVV en het werd al snel duidelijk dat hij waarschijnlijk niet de enige zou zijn. Jarne Steuckers besloot om zijn trainer te volgen. Zo'n transfer liggen natuurlijk heel gevoelig. STVV kwam al met een officiële uitleg, maar zijn op sociale media verder gegaan. De club plaatste op X een eigen 'stemtest'. Hier wordt duidelijk richting Genk geprikt. Bij de vraag 'wat is jouw sportieve visie?', kun je als antwoord 'Ik zou de spelstijl van de buren kopiëren en daar de trainer weghalen', aanduiden. Bij 'hoe zou je jezelf als supporter omschrijven?', is 'ik gooi vuurpijlen op het veld wanneer mijn club het even moeilijk heeft' ook een antwoord. Toen Jarne Steuckers via sociale media werd voorgesteld, schreef de club bij haar bericht: 'Jarne Steuckers had geen nood aan een stemtest en kiest resoluut voor KRC Genk', om meteen terug te prikken. Kies geel-blauw: doe de stemtest via https://t.co/BZHlFWfPHq en ontdek of je een echte Kanarie bent 🗳️😉 pic.twitter.com/5z3LcMmLIQ — STVV (@stvv) June 8, 2024 Jarne Steuckers had geen nood aan een stemtest en kiest resoluut voor KRC Genk 🤩💙



🔗 Meer info: https://t.co/lg0Z8dI1KN#mijnploeg #RiseAbove pic.twitter.com/3nSVH4LrsX — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 9, 2024