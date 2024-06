Plots heel goed nieuws voor KV Oostende en daar zit Karl Vannieuwkerke voor iets tussen

Volg KV Oostende nu via WhatsApp!

Goed nieuws voor het voetbal aan de kust. Oostende zal gaan samenwerken met Diksmuide waar Karl Vannieuwkerke het uithangbord is.

KV Oostende kende heel wat problemen afgelopen seizoen. Bewindvoerder Werner Van Oosterwyck probeerde de club te redden, maar er werd geen nieuwe overnemer gevonden.

Op 3 juni viel het doek voor KV Oostende, want toen werd het faillissement aangevraagd. Op een oplossing om het voetbal aan de kuststad toch goed in leven te houden was het niet lang wachten.

Er werden gesprekken gevoerde met zowat alle clubs uit de buurt. Eerst leek KSV Bredene de grootste kanshebber voor een fusie, maar volgens Het Nieuwsblad zal Oostende gaan samenwerken met KSV Diksmuide.

Diksmuide, waar Karl Vannieuwkerke het uithangbord is, zag dit als een unieke kans. De club promoveerde onlangs naar de derde amateurklasse.

Over de naam zouden ook niet veel problemen zijn geweest. De nieuwe club gaat KSV Oostende-Diksmuide heten. Op maandag of dinsdag zou de officiële aankondiging al volgen.