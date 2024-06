Oud-bondscoach René Vandereycken erg onder de indruk van één bepaalde Rode Duivel

Het EK begint binnen minder dan een week in Duitsland. De Rode Duivels hebben zich goed voorbereid en twee oefeninterlands kunnen spelen.

Tegen Montenegro werd het 2-0 op woensdag. Zaterdagavond wonnen de Rode Duivels met 3-0 van Luxemburg. Romelu Lukaku was goed voor twee doelpunten.

Oud-bondscoach René Vandereycken was duidelijk onder de indruk van de spits. "Het lijkt wel alsof Kevin De Bruyne en Jérémy Doku tegen Luxemburg hun Belgische Erling Haaland hebben gevonden", begon hij bij Het Nieuwsblad.

"Je kan Romelu Lukaku natuurlijk niet één-op-één met Haaland vergelijken, maar hij deed mij er bij momenten wel aan denken zaterdagavond. Geregeld werd hij door jongens als Doku en De Bruyne gevonden met goeie steekpassjes, waarbij Lukaku zijn kracht en snelheid kon gebruiken", gaat Vandereycken verder.

"Het was wel opvallend dat de eerste goal van de Belgen er kwam na een counter. Dat Lukaku daar ijzersterk in is, wisten we natuurlijk al. Maar tegen een ploeg als Luxemburg verwacht je toch eerder dat de Duivels tegen een gesloten blok moeten voetballen dan dat ze mogelijkheden creëren vanuit de tegenaanval."

Met Loïs Openda en Romelu Lukaku neemt Tedesco maar twee echte spitsen mee naar Duitsland. Het stelt dan wel gerust dat Lukaku het nu erg goed deed.

"Ook in die gesloten ruimte vond ik Lukaku een nuttige rol spelen. Hij was vaak aanspeelbaar en legde de bal geregeld goed af. Vroeger zou die bal nog vaker van zijn voet gesprongen zijn. Daarin heeft hij de laatste jaren echt nog stappen gezet. We weten wat Lukaku kan, maar het was goed om dat net voor de start van het EK nog eens bevestigd te zien", besluit Vandereycken.