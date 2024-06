Ex-Anderlecht-spits hekelt de donkere kant van het voetbalbestaan: "Ze maakten me duidelijk dat ik niet meer zou spelen, ze pushten me"

In een interview met SPORTbible heeft ex-Anderlecht-spits Fabio Silva een inkijk gegeven in de donkere kant van het voetbalbestaan. De Portugees transfereerde in 2020 van Porto naar Wolverhampton en stond toen te boek als hét aanstormende grote talent. "Maar ik wilde er niet naartoe!"

Fabio Silva, nog steeds maar 21, zou bij Wolverhampton hoge ogen gaan gooien. Hij werd verkocht voor 40 miljoen euro, maar had zelf eigenlijk andere plannen. Hij wou een tussenstap voor hij naar de Premier League trok.

“Ik wilde niet naar de Wolves, ik wilde nog één of twee jaar blijven. Maar toen kreeg ik te horen dat, als ik nee zou zeggen, ik niet meer voor het eerste team van Porto zou spelen. Ze pushten me naar de uitgang. Ik had nergens controle over", klink het nu.

Het bleek achteraf dat hij gelijk had en hij werd uitgeleend aan Anderlecht, waar hij echter maar een half seizoen speelde vooraleer naar PSV te trekken. “Toen ik naar Anderlecht verhuisde, keek ik in hun ogen en zei ik: ‘Ja, ik heb het gevoel dat dit een goed project voor mij is’"

"Voor mij draait het allemaal om vertrouwen. Ik ben een heel andere speler als ik met een lach speel en voel dat mensen echt van me houden, dan til ik mijn voetbal naar een ander niveau."

Philippe Clement haalde hem dit seizoen naar de Schotse Rangers. "De coach was heel belangrijk voor me. Hij was altijd open en we deelden ideeën. Ik speelde op de linkervleugel, maar het is belangrijk voor me om op verschillende posities te spelen. Het was geweldig."

Een terugkeer naar Wolves is echter niet meer aan de orde. “Ik weet niet of het een transfer of een uitleenbeurt wordt, maar iedereen op de club weet dat ik weg wil."