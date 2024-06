Marc Brys oogst dan toch lof uit Kameroen, maar is het stilaan beu: "Dat werkt op de zenuwen"

Marc Brys debuteerde als coach van Kameroen met een mooie 4-1 zege tegen Kaapverdië. Dat na alle chaos van de voorbije weken en maanden.

Het avontuur van Marc Brys bij Kameroen begon echt niet zoals gehoopt. Samuel Eto'o maakte het hem moeilijk wanneer hij maar kon en dreigde zelfs zijn assistenten niet te accrediteren voor de wedstrijd tegen Kaapverdië.

Uiteindelijk gebeurde dat wel en volgde de 4-1 overwinning. Na afloop was Alex Song (ex-Barcelona, ex-Arsenal) lovend over de Belgische coach. "Brys heeft tactisch gedemonstreerd. We moeten hem zijn werk laten doen", vertelde hij volgens HLN.

Na de wedstrijd kwam ook Brys zelf aan het woord. Hij had het nog even over alles wat er gebeurde de voorbije weken, en hoe chaotisch het was. "Dat kunnen we niet verstoppen", begon hij.

"Het moet makkelijker zijn om trainer te zijn en om wedstrijden te spelen. Het is hier altijd iets, dat werkt op de zenuwen. Maar we gaan niet beginnen wenen - daarvoor is er helaas te veel werken."

"Het is gewoon niet productief voor de 30 miljoen Kameroeners. Nogmaals, ik ben niet politiek. Ik ben hier gewoon om mijn job te doen. Iedereen moet beginnen samenwerken", besloot Brys.