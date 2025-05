Union Saint-Gilloise kan het record van Standard breken... of dezelfde nachtmerrie beleven

Het puntenrecord in de Play-offs zal volgend weekend sneuvelen als Union Saint-Gilloise KAA Gent verslaat. Een gelijkspel en de Unionisten zullen het record van Standard evenaren... terwijl ze waarschijnlijk dezelfde teleurstelling zullen ervaren.

Het zijn de Play-offs van alle records. Afgelopen weekend heeft KAA Gent het record verbroken van het meeste doelpunten tegen in de Champions' play-offs, met nog één wedstrijd te gaan. De Buffalos zullen naar Union Saint-Gilloise trekken en de logica zegt dat ze daar gewoon zullen verliezen.

USG daarentegen zweeft op een roze wolk: tot nu toe heeft de club een fenomenaal rapport behaald van 25 op 27 in deze play-offs. De punten die in voorgaande seizoenen zo kostbaar waren en onnodig verloren gingen, werden nu wel gehaald.

Aan de kant van Club Brugge kan men alleen maar applaudisseren. Maxim De Cuyper zei het al na de gewonnen bekerfinale van de club: "We doen ons werk aan onze kant, maar als Union blijft winnen, zal het sowieso moeilijk worden." Afgelopen zondag nam Nicky Hayen zijn pet af voor de concurrent: "Op een gegeven moment kan je hen alleen maar feliciteren. We presteren beter in de play-offs dan vorig seizoen, in 9 van de 10 gevallen zouden we kampioen zijn", aldus de Club-coach.

Vorig seizoen behaalde Club Brugge 24 punten van de 30 om een spectaculaire comeback te maken in het klassement. Een resultaat dat bijna sowieso genoeg is voor een titel. Dit seizoen hebben ze 22 punten; een overwinning volgende week en ze doen het beter dan een jaar geleden.

Ze zullen echter niet het absolute record breken: dat van Standard tijdens de PO1 van 2010-2011. De Rouches voerden toen een waanzinnige campagne en pakten 26 op 30. Union kan dit record breken door KAA Gent volgend weekend te domineren en een 28/30 neer te zetten.

Toch liep het voor Standard nog fout af. Met die 26/30 werden de Luikenaars niet gekroond tot Belgisch kampioen. Ze werden op de valreep voorbijgestoken door Racing Genk op de laatste speeldag. Een gelijkspel op zondag en USG zou ook 26 op 30 pakken... en als Club wint overkomt Union hetzelfde als Standard in 2011.