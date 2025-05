Union SG staat voor grote challenge als het kampioen wordt: "Die fase dient zich aan"

Union SG staat op één zege van de landstitel in de Jupiler Pro League. Maar eenmaal de titel een feit is, wacht nog heel veel werk.

Voor Hein Vanhaezebrouck kan Union SG de titel niet missen. Na negen zwakke wedstrijden zal KAA Gent ook in de tiende partij van de play-offs geen rol van betekenis kunnen spelen aldus de analist en ex-trainer van de Buffalo’s.

Als Union SG de titel pakt zal het wellicht zijn spelers niet moeten verkopen zoals de voorbije jaren, omdat de vele miljoenen van de Champions League onderweg zijn naar Brussel.

“Spelers zullen ook sneller willen blijven om Champions League te spelen. Maar, de lonen zullen omhoog moeten. De voorbije seizoenen was er wel interesse voor de beste spelers, maar doordat Union geen kampioen werd, bleven er velen en kon Union die evolutie wat afremmen”, vertelt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Hoe dan ook zal er nu meer vraag zijn naar de spelers, omdat je kampioen bent en naar de Champions League mag. En dan zijn er twee opties voor Union.

“Of je laat spelers vertrekken, of je krikt de lonen op. Dat is bij Gent ook gebeurd na de titel en Champions League. Alleen zijn de salarissen daar in een latere fase nog eens een smak omhoog gegaan, wat niet slim was.”

Volgens Vanhaezebrouck zullen ze het bij Union SG echter niet zo ver laten komen. “Maar dat die situatie zich aandient, dat is wel zeker”, besluit Vanhaezebrouck.