📷 OFFICIEEL KV Mechelen troeft Ajax, Leverkusen en AC Milan af en slaakt zucht van opluchting

Het hing al een enkele dagen in de lucht en is nu ook officieel. De 16-jarige Moncef Zekri heeft een contract getekend bij KV Mechelen.

Er was vorige week een mondeling akkoord gesloten tussen Moncef Zekri en KV Mechelen en nu heeft de club dat ook officieel gemaakt op zijn kanalen. De linksback speelt de komende drie seizoenen voor Malinwa.

Bij het begin van dit seizoen speelde Zekri nog voor de U18, maar vanaf Nieuwjaar ging het bijzonder snel voor de youngster. Na enkele wedstrijden bij Jong KV pakte hij met de Marokkaanse U17 de Afrika Cup.

"Het zou immens zuur zijn geweest om Moncef te zien vertrekken na zo'n uitzonderlijk seizoen", vertelt Sportief Directeur Tom Caluwé op de website van de club.

"We hebben veel moeite gestoken in dit dossier, want dit was belangrijk voor de club. Ajax, Leverkusen en AC Milaan staan niet zomaar op de deur te kloppen. Ook bij de A-kern horen we lovende woorden over hem. We hebben er alles aan gedaan om hem in onze rangen te houden."

Zekri is blij dat hij met de club een deal gevonden heeft en zich volledig weer kan toespitsen op het voetbal. "Het is een drukke periode geweest, maar ik ben uiteindelijk erg blij dat ik in Mechelen kan blijven", besluit hij.