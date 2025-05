Coach Francesco Farioli neemt groot besluit bij Ajax daags na mislopen landstitel

Francesco Farioli heeft besloten om Ajax te verlaten na het mislopen van de landstitel in Nederland. Dat maakte de club op maandag zelf bekend.

Na een dramatische en bijna ongelooflijke wending is PSV landskampioen geworden in Nederland. De club uit Amsterdam stond met voorsprong op kop van het klassement, maar verloor vier van zijn laatste zes wedstrijden en speelde er nog eentje gelijk.

PSV profiteerde van dit puntenverlies en kon zich afgelopen weekend tot kampioen van Nederland kronen. De teleurstelling was enorm bij coach Francesco Farioli, die na afloop van de laatste wedstrijd op het veld in tranen uitbarste.

De Italiaan heeft daags nadien een grote beslissing genomen. Hij neemt afscheid van Ajax, dat maakte de club zelf bekend. Farioli uitte zijn dank naar de club toe en legde uit waarom hij vertrekt.

"We beleefden samen ongelooflijke en onvergetelijke momenten; een uniek, intens, emotioneel seizoen waarin we geloof, vechtlust en trots deelden en uiteindelijk ons doel bereikten en de missie volbrachten", vertelt hij volgens de clubwebsite.

"Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken. Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan", besluit de trainer.