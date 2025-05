Kums, Alderweireld of Vertonghen? Patrick Goots is duidelijk: "Op Belgisch clubniveau bewees hij meer dan wie ook"

Dit weekend namen drie grote namen van het Belgische voetbal afscheid van het profvoetbal. Sven Kums (KAA Gent), Toby Alderweireld (Antwerp) en Jan Vertonghen (Anderlecht) stoppen met voetballen na dit seizoen.

Alle drie kregen ze een fantastisch afscheid bij hun clubs. Voor Sven Kums werd er een erehaag gevormd door spelers van KAA Gent én Racing Genk. Aldeweireld kreeg na afloop van de match tegen Union een kleine show op het veld en Jan Vertonghen zag zijn dochter zijn wissel aankondigen.

Alle drie hebben ze het Belgische voetbal veel gegeven. Elke voetballiefhebber in ons land heeft genoten van wat ze konden presteren in de Jupiler Pro League.

"Het enige spijtige voor de drie spelers vind ik dat ze zwaar onderuit gingen in hun afscheidsmatch", stelt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen. "Vertonghen had bovendien geluk dat hij bij die penaltyfout geen tweede gele kaart kreeg."

"Kums kan terugblikken op een schitterende loopbaan, maar Toby en Vertonghen staan vanwege hun interlandcarrière een trede hoger", gaat hij verder. "En als we puur naar het Belgische clubniveau kijken, dan heeft Toby meer dan wie ook bewezen."

Alderweireld hoopt zelf dit seizoen nog een rol van betekenis te spelen in de barragematch voor Europees voetbal. "Ik hoop dat hij tegen Charleroi in het laatste kwartier nog een bal komt binnenkoppen. Antwerp zal hem nog nodig hebben in de spits."