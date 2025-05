"Zo simpel is het": Peter Vandenbempt haalt de glazen bol boven en voorspelt hoe de titelstrijd eindigt

Union SG kan zich dit weekend tot landskampioen kronen. De opdracht is simpel: winnen van KAA Gent. Peter vandenbempt ziet het niet meer fout lopen.

Union SG is bezig aan een recordseizoen. De Brusselaars kwamen deze play-offs zelfs nog niet op achterstand en weten iedere week opnieuw punten te pakken. In de ene wedstrijd lukt dat al wat mooier dan in de andere.

Maar tegen Antwerp toonde Union dat het helemaal klaar is om dit seizoen wél kampioen te spelen. Volgens Peter Vandenbempt is de titelstrijd praktisch gestreden.

"25 op 27 en amper twee doelpunten tegen: neen, Union zal straks een recordkampioen zijn", zegt hij bij Sporza. "Zo simpel is het. De strafste ploeg met de strafste cijfers in de geschiedenis van de play-offs."

"Of is er nu werkelijk iemand die denkt dat uitgerekend KAA Gent – dat zelf alle negatieve records van de play-offs aan het breken is – Union ook maar iets in de weg kan leggen volgende week zondag? Wel, ik alvast niet."

Club Brugge maakt uiteraard nog kans. Als Union niet wint en Club doet dat wel, trekt de helikopter naar Jan Breydel. Volgens coach Nicky Hayen heeft blauw-zwart nog één procent kans. Een juiste inschatting volgens Vandenbempt.

"Je merkt ook al dat spelers zoals Vanaken nu al een positieve evaluatie opmaken van het seizoen zonder de titel, maar natuurlijk wel met de beker en een geweldige Champions League-campagne. En dat ze bereid zijn met respect het hoofd te buigen voor een ploeg die 28 op 30 zal halen", besluit de commentator.