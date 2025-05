Charles Vanhoutte verbaast vriend en vijand met hoe hij arriveert op de Bosuil

Charles Vanhoutte heeft er een straf seizoen op zitten. En deze week zou op meerdere vlakken wel eens heel erg mooi kunnen zijn.

Het seizoen 2024-2025 was voor Charles Vanhoutte eentje vol uitdagingen als successen. De 26-jarige middenvelder, die sinds 2023 bij Union SG speelt, heeft zich ontpopt tot een vaste waarde in het team.

Hoewel Vanhoutte niet altijd in de basis stond, bewees hij zijn waarde wanneer hij op het veld stond. Zijn statistieken tonen een solide bijdrage: hij speelde een aanzienlijk aantal wedstrijden en leverde enkele assists.

Een periode met blessureleed was één van de moeilijke momenten dit jaar, maar hij keerde sterk terug en is nu weer een rots in de branding. Zijn prestaties hebben hem in de schijnwerpers gezet voor een mogelijke selectie bij de Rode Duivels.

Het is dan ook perfect mogelijk dat hij dinsdagmiddag op het lijstje staat van bondscoach Rudi Garcia als die in Tubeke de namen bekendmaakt van de Rode Duivels die geselecteerd zijn voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden van begin juni.

En dan moet de echte apotheose volgende week zondag nog komen met een mogelijke landstitel met Union SG. Vanhoutte blijft er alleszins zeer bescheiden bij. Dat zag ook Het Nieuwsblad, toen hij op de Bosuil arriveerde met een plastic zak van Carrefour als sporttas.

We zijn dan ook benieuwd, als hij geselecteerd is voor de Rode Duivels, of hij ook in Tubeke zal toekomen met een zak van een supermarkt. Bij Jelle Vossen zou hij alvast punten scoren, want die kan niet tegen al dat uiterlijk vertoon.