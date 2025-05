In het hoofd van Rudi Garcia: dit zijn onze Rode Duivels voor het begin van de kwalificaties voor het WK 2026

Deze dinsdag (om 15u) zal Rudi Garcia zijn selectie onthullen voor de wedstrijden op 6 en 9 juni, in Noord-Macedonië en tegen Wales. Heeft hij verrassingen voor ons in petto?

Doelmannen

De spanning is beperkt op deze positie, aangezien twee namen zeker zijn: Thibaut Courtois en Matz Sels, en de derde naam niet veel uitmaakt. Zijn goede Play-offs kunnen een voordeel opleveren voor Mike Penders, maar de continuïteit doet ons kiezen voor Senne Lammens. Tot slot is Maarten Vandevoordt de 4e ideale keeper in de gedachten van Garcia.

Verdedigers

Laten we meteen beginnen met een onderwerp dat voor controverse zorgt: ja, Wout Faes zal aanwezig zijn. Zijn zeer goede wedstrijd tegen Oekraïne in Genk deed herinneren dat hij, ook al is hij niet de meest getalenteerde of elegante speler, zijn plaats in de groep heeft.

Zeno Debast zal ook aanwezig zijn en waarschijnlijk als verdediger ondanks zijn rol als middenvelder in Portugal. Koni De Winter en Arthur Theate zijn twee andere zekerheden, maar ten opzichte van de groep van maart riskeert Mechele de prijs te betalen voor zijn mindere prestaties. Jorthy Mokio, ondanks een moeilijk seizoenseinde, maakt onze verdediging compleet.

Backs

De keuze is veel beperkter op deze positie, dus we zullen waarschijnlijk weinig verrassend zijn: Timothy Castagne en Thomas Meunier zullen erbij zijn, aangezien ze zelden teleurstellen bij het nationale team. Maxim De Cuyper is een kandidaat voor een basisplaats in de selectie.

Middenvelders

Overvloed op het middenveld: er zullen teleurgestelden zijn, want met hun terugkeer van blessures zal Rudi Garcia kunnen rekenen op Amadou Onana en... Roméo Lavia, die naar alle waarschijnlijkheid geselecteerd zullen worden (tenzij hun clubs en de bond overeenkomen geen risico's te nemen). Kevin De Bruyne zal er zijn, maar zeker niet Tielemans, die geblesseerd is.

Dit zal de plaats kosten van Heynen, ook slachtoffer van matige Play-offs. Niet van Nicolas Raskin en waarschijnlijk ook niet van Hans Vanaken, gezien zijn uitstekende wedstrijd tegen Oekraïne. Als we op een verrassing zouden moeten wedden, zou dat waarschijnlijk Charles Vanhoutte zijn, want we kunnen ons goed voorstellen dat Garcia Union beloont voor zijn geweldige Play-offs.

Aanvallers

Er is keuze op de flanken, en talent; het is afwachten of Rudi Garcia Bakayoko zal opnemen, die in maart niet in de selectie zat. We denken van niet en gokken dus op: Malick Fofana, Dodi Lukebakio, Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers en Leandro Trossard.

Tot slot, voorin, drie namen, gezien de blessure van Lucas Stassin: Romelu Lukaku, Loïs Openda en Charles de Ketelaere. Batshuayi valt buiten de selectie gezien het systeem van Garcia, dat geen behoefte heeft aan drie echte spitsen in de groep. Dit geeft ons dus een groep van 26, net als in maart, wat weinig ruimte laat voor grote verrassingen.