OFFICIEEL: Promovendus RAAL heeft opnieuw beet en kondigt tweede zomertransfer aan

Lucas Bretelle is de tweede zomeraanwinst van RAAL. De Fransman is de eerste veldspeler die bij Les Loups tekent om volgend seizoen in de Jupiler Pro League uit te komen.

Na de aankondiging van de ondertekening van Célestin De Schrevel, een jonge doelman van 23 jaar, heeft RAAL nu ook de komst van zijn tweede aanwinst voor volgend seizoen officieel gemaakt. Het gaat om Lucas Bretelle, een 23-jarige Fransman. Hij verlaat US Orléans in Franse derde klasse, waar zijn contract afloopt, om naar de hoogste Belgische divisie te komen. Onlangs speelde hij niet vanwege een enkelblessure. Zijn laatste optreden dateert van 29 februari tegen Sochaux. Bretelle speelt als verdedigende middenvelder en was "een van de beste spelers in zijn competitie", aldus RAAL. Zijn contract in La Louvière loopt tot 2028. Hoewel hij gevolgd werd door clubs uit Ligue 1 of Ligue 2, koos het jonge talent voor een avontuur in België. Hij werd overtuigd door het project van de promovendus. Exact 50 jaar nadat RAAL voor de eerste keer naar de JPL steeg, en 25 jaar nadat dit voor het laatst gebeurde, keert de Waalse club terug naar het hoogste niveau. Ze promoveren samen met Zulte Waregem. Bekijk dit bericht op Instagram