'Transfertarget toch weer in beeld bij Anderlecht ondanks contractverlenging bij zijn club'

Omar Rekik leek na zijn contractverlenging bij NK Maribor definitief van de radar van Anderlecht te verdwijnen. Recente ontwikkelingen suggereren dat een transfer naar paars-wit toch mogelijk blijft.

De Tunesische verdediger Omar Rekik, die eerder werd gelinkt aan een overstap naar Brussel, heeft zijn verbintenis bij Maribor verlengd tot 2027. Dit leek een duidelijke boodschap dat hij niet beschikbaar zou zijn voor een transfer.

Maar volgens nieuwe berichten blijft Anderlecht geïnteresseerd in zijn diensten. Paarswit ziet in Rekik een speler met het juiste profiel. Ondanks zijn contractverlenging zou een transfer niet volledig uitgesloten zijn, aangezien Maribor bereid is om te onderhandelen als de juiste aanbieding op tafel komt.

Anderlecht heeft in het verleden al vaker spelers aangetrokken die aanvankelijk onhaalbaar leken, en de club zou nu opnieuw proberen om Rekik naar het Lotto Park te halen. Rekik, die zijn opleiding genoot bij clubs als Feyenoord, Manchester City en PSV, heeft zich de afgelopen maanden sterk ontwikkeld bij Maribor.

Zijn prestaties in de Sloveense competitie en zijn ervaring bij de Tunesische nationale ploeg maken hem een interessante optie voor Anderlecht, dat dringend behoefte heeft aan versterking in de verdediging.

Bovendien zou hij een speler kunnen zijn met een potentiële doorverkoopwaarde, wat hem extra aantrekkelijk maakt voor de club. Zijn marktwaarde wordt op 450.000 euro geschat door Transfermarkt, maar volgens Africafoot moet hij nu 1,5 miljoen euro kosten.